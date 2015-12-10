

HAFTALARDIR ifadesi bir yılan hikayesine dönen Nazi Nasyonal Sosyalist Birliği (NSU) davasının bir numaralı sanığı ‘Nazi gelini' diye bilinen Beate Zschaepe, nihayet 249'uncu duruşmada yazılı ifade verdi. Almanya'nın Münih kentinde süren davada 53 sayfalık ifadeyi yeni avukatı Mathias Grasel okudu. Zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan Zschaepe, 1989'da Uwe Mundlos'u tanıdığını ve onunla aşırı sağ çevrenin içine girdiğini, daha sonra ise Uwe Böhnhardt'la tanıştığını söyledi.







Zschaepe, polise muhbir olarak çalışan neo-Nazi Tino Brand'ı ağır suçladı. Tüm eylemleri onun finanse ettiğini ileri sürdü “O olmasa, bu eylemleri yapamazdık” dedi. Suçlara katılmadım: Sanık, banka soygunları, cinayetler ve bombalı saldırıların hazırlığında ya da uygulamasında yer almadığını savundu. Mundlos ve Böhnhardt'ın eylemleri yaptıktan günlerce, hatta aylarca sonra kendisine söylediklerini anlattı.







Zschaepe, cinayetlerde kullanılan Ceska silahın nereden tedarik edildiğini bilmediğini söyledi. 9 Eylül 2000'de işlenen ve ilk cinayet olan eylemi aylar sonra öğrendiğini savunan sanık, amaçlarının ne olduğunu bilmediğini, hapis ve onları kaybetme korkusu nedeniyle polise ihbar etmediğini belirtti.