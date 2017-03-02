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nazan öncel, nasıl 15 kilo verdi?

NAZAN ÖNCEL, NASIL 15 KİLO VERDİ?

15 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Nazan Öncel, katıldığı bir canlı yayında nasıl kilo verdiğini açıkladı. Kaynak: Nazan Öncel, nasıl 15 kilo verdi?

Tarih : 02 Mart 2017, 17:14
Puan Ver : Nazan Öncel, Nasıl 15 Kilo Verdi?(7/10)5


Şarkıcı Nazan Öncel, yeni klip şarkısı 'Madalyon' ile Yasemin Şefik'in Best Fm'deki programına canlı yayında telefon ile bağlanıp samimi açıklamalar yaptı. Tam15 kilo veren Öncel, hakkında çıkan haberlerden sonra, nasıl kilo verdiğini anlattı."



ARTIK TIKANMADAN NEFES ALABİLİYORUM"



Son zamanlarda kendisi hakkında 15 kilo verdiği üzerine çıkan haberleri değerlendiren Öncel, "Evet 15 kilo verdim. Sırrım çok basit. Günlük yemek sayımı düşürdüm. Karabuğday ve kinoa ana besinim oldu. Ara öğünleri hayatımdan çıkardım. Artık tıkanmadan nefes alabiliyorum. Sahnede dans ederek şarkı söyleyebiliyorum. Düşünün uzaya bile astronotlar bu iki besini götürmüş. Biz biraz geç keşfettik." şeklinde konuştu. Kaynak: Nazan Öncel, nasıl 15 kilo verdi?



 



kaynak:internetmedya








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