NAZ ELMAS'TAN GAZETECİLERE SERT ÇIKIŞ
Bebek'te bir kafede sevgilisiyle öpüşürken kameralara yakalanan Naz Elmas sinirlendi.
Naz Elmas, önceki gün yeni sevgilisi Cem Bozer ile Bebek Happly Ever After'da yemek yedi. Uzun süre mekanda oturan ikili, çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeden defalarca öpüştü. Kendisini görüntüleyen muhabirleri fark eden Elmas, öfkelendi. Fotoğrafların silinmesini isteyen oyuncu muhabirlere “Siz benden izin almadan beni nasıl çekersiniz. Ben sevgilimle öpüşürken beni çekmenizi istemiyorum. Bundan sonra benden izin almadan fotoğrafımı çekmeyeceksiniz” diye bağırdıktan sonra sevgilisinin yanına geri döndü.
kaynak:süperhaber
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