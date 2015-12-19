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nato'dan türkiye'ye hava savunma desteği

NATO'DAN TÜRKİYE'YE HAVA SAVUNMA DESTEĞİ

NATO, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için göndereceği destek konusunda hazırlıklarını tamamladı. Rusya ile uçak krizinden aylar önce hazırlıkları başlayan plan kapsamında NATO, Türkiye'ye avcı uçakları, AWACS erken uyarı uçakları desteği verecek.

Tarih : 19 Aralık 2015, 10:07
Puan Ver : Nato'dan Türkiye'ye Hava Savunma Desteği(8/10)5


NATO desteği kapsamında, hava savunma füzeleri taşıyan bir savaş gemisi de gönderilecek. Plana göre Türk uçakları kendi angajman kurallarına, ittifaka ait uçaklarsa NATO'nun angajman kurallarına göre hareket edecek.  İttifakın angajman kurallarının Türkiye'ye göre daha ihtiyatlı olması,  NATO'nun Rusya ile yeni bir uçak krizi yaşanmasını engelleme girişimi olarak yorumlanıyor.








Etiketler: Nato  Dan  Türkiye  Ye  Hava  Savunma  Desteği    haber

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