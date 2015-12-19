

NATO desteği kapsamında, hava savunma füzeleri taşıyan bir savaş gemisi de gönderilecek. Plana göre Türk uçakları kendi angajman kurallarına, ittifaka ait uçaklarsa NATO'nun angajman kurallarına göre hareket edecek. İttifakın angajman kurallarının Türkiye'ye göre daha ihtiyatlı olması, NATO'nun Rusya ile yeni bir uçak krizi yaşanmasını engelleme girişimi olarak yorumlanıyor.