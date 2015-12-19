NATO'DAN TÜRKİYE'YE HAVA SAVUNMA DESTEĞİ
NATO, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için göndereceği destek konusunda hazırlıklarını tamamladı. Rusya ile uçak krizinden aylar önce hazırlıkları başlayan plan kapsamında NATO, Türkiye'ye avcı uçakları, AWACS erken uyarı uçakları desteği verecek.
NATO desteği kapsamında, hava savunma füzeleri taşıyan bir savaş gemisi de gönderilecek. Plana göre Türk uçakları kendi angajman kurallarına, ittifaka ait uçaklarsa NATO'nun angajman kurallarına göre hareket edecek. İttifakın angajman kurallarının Türkiye'ye göre daha ihtiyatlı olması, NATO'nun Rusya ile yeni bir uçak krizi yaşanmasını engelleme girişimi olarak yorumlanıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar