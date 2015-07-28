

NATO , Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması'nın danışma amaçlı 4'üncü maddesinin aktive edilmesi talebi doğrultusunda Brüksel'de toplandı. AFP'nin haberine göre, TSİ 12:00'de başlayan bilgilendirme ve istişare amaçlı toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, teröre karşı Türkiye ile "güçlü bir dayanışma" içinde olduklarını belirtti.



"ÇOK YAKINDAN İZLİYORUZ"







Oturumun açılışında konuşan Stoltenberg, Türkiye'deki saldırıları "korkunç terör eylemleri" olarak niteledi. Stoltenberg, "NATO, gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir dayanışma içindeyiz" dedi. Türkiye, şu ana dek NATO'dan herhangi bir askeri destek talebinde bulunmadı. Toplantı sonrasında, “Türkiye'yle tam dayanışma, terörle mücadeleye tam destek ve NATO'nun güvenliğinin bölünmezliği” ayakları üzerine oturtulması beklenen bir açıklama yapılması öngörülüyordu.







Türkiye 4'üncü maddeyi 2003 ve 2012'de de aktive etmişti. NATO'nun 4'üncü maddesi, “Taraflardan herhangi biri, taraflardan herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır” ifadelerini içeriyor.