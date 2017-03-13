NATO'DAN TÜRKİYE VE HOLLANDA AÇIKLAMASI!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan kriz nedeniyle taraflara seslendi. Stoltenberg, "Türkiye ve Hollanda tansiyonu düşürmeli" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın iki üyesi olan Türkiye ve Hollanda'ya çağrıda bulundu. "Çetin tartışmalar demokrasimizin ana dayanağıdır ancak bu karşılıklı saygı içerisinde olmalı" diyen Stoltenberg, "Müttefiklerimizi karşılıklı saygı konusunda cesaretlendiriyor ve sakin olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.
kaynak:sabah
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