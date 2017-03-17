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nato'dan türkiye ve avusturya'ya çağrı!

NATO'DAN TÜRKİYE VE AVUSTURYA'YA ÇAĞRI!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Avusturya'yı aralarındaki problemleri çözmeye davet etti

Tarih : 17 Mart 2017, 13:53
Puan Ver : Nato'dan Türkiye Ve Avusturya'ya Çağrı!(7/10)8


NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Avusturya arasındaki krizin talihsiz olduğunu söyledi.



Stoltenberg iki ülkeyi olumsuz sonuçlardan kaçınmak için aralarındaki problemi çözmeye çağırdı.



 



kaynak:habertürk








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