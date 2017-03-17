NATO'DAN TÜRKİYE VE AVUSTURYA'YA ÇAĞRI!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Avusturya'yı aralarındaki problemleri çözmeye davet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Avusturya arasındaki krizin talihsiz olduğunu söyledi.
Stoltenberg iki ülkeyi olumsuz sonuçlardan kaçınmak için aralarındaki problemi çözmeye çağırdı.
kaynak:habertürk
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