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NATO'dan Türkiye ve ABD'ye çağrı: Krizi en kısa sürede çözün

NATO'DAN TÜRKİYE VE ABD'YE ÇAĞRI: KRİZİ EN KISA SÜREDE ÇÖZÜN

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve ABD'ye çağrıda bulunarak, "en kısa zamanda vize krizini çözün" mesajı verdi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Nato'dan Türkiye Ve Abd'ye Çağrı: Krizi En Kısa Sürede Çözün(7/10)3

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD'ye 'oturup konuşarak krizi çözmeleri' çağrısında bulundu. Stoltenberg, NATO'nun iki kilit müttefikinin oturarak ilişkilerinde yaşanan krize çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

AFP'ye konuşan Stoltenberg, "Ben ABD ve Türkiye'ye sadece oturup çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü birlikte yakın bir şekilde çalışabiliyor olmamız birlik için önemli, özellikle o bölgede. Çünkü Türkiye, terörle mücadele için kilit önem taşıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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