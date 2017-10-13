NATO'DAN TÜRKİYE VE ABD'YE ÇAĞRI: KRİZİ EN KISA SÜREDE ÇÖZÜN
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve ABD'ye çağrıda bulunarak, "en kısa zamanda vize krizini çözün" mesajı verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD'ye 'oturup konuşarak krizi çözmeleri' çağrısında bulundu. Stoltenberg, NATO'nun iki kilit müttefikinin oturarak ilişkilerinde yaşanan krize çözüm bulması gerektiğini vurguladı.
AFP'ye konuşan Stoltenberg, "Ben ABD ve Türkiye'ye sadece oturup çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü birlikte yakın bir şekilde çalışabiliyor olmamız birlik için önemli, özellikle o bölgede. Çünkü Türkiye, terörle mücadele için kilit önem taşıyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
- Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
- Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar