NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD'ye 'oturup konuşarak krizi çözmeleri' çağrısında bulundu. Stoltenberg, NATO'nun iki kilit müttefikinin oturarak ilişkilerinde yaşanan krize çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

AFP'ye konuşan Stoltenberg, "Ben ABD ve Türkiye'ye sadece oturup çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü birlikte yakın bir şekilde çalışabiliyor olmamız birlik için önemli, özellikle o bölgede. Çünkü Türkiye, terörle mücadele için kilit önem taşıyor" dedi.

Kaynak: haberinburada