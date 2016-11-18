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nato'dan türk subaylarıyla ilgili iltica açıklaması

NATO'DAN TÜRK SUBAYLARIYLA İLGİLİ İLTİCA AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası NATO için çalışan Türk subaylardan iltica talebinde bulunanların olduğunu söyledi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 16:41
Puan Ver : Nato'dan Türk Subaylarıyla İlgili İltica Açıklaması(9/10)11


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg pazar günkü Türkiye ziyareti öncesinde konuştu.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası NATO'da görevli bazı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg taleplerin NATO'yu değil üssün bulunduğu ülkeyi ilgilendirdiğinin altını çizdi.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'daki ziyaretinde darbe girişimi sonrasındaki gözaltıların da görüşüleceğini ifade etti.



 



kaynak:ntv








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