NATO'DAN RUSYA'YI KIZDIRACAK MESAJ: BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya bizi bölmeye çalışmaya devam edecek. Ancak NATO müttefikleri birlik olarak durmaya devam ediyor." dedi
Stoltenberg ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski çifte ajan Skripal'ı hedef alan saldırı hakkında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Brüksel'deki NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.
"İNSAN HAYATINA YÖNELİK BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK"
İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen saldırıya ilişkin Stoltenberg, ittifak topraklarında ilk kez sinir sistemini etkileyen bir kimyasal maddeyle saldırı düzenlendiğini belirterek, "Bu, insan hayatına yönelik büyük bir saygısızlıktır. Saldırı uluslararası hukuk ve kuralları ihlal etmiştir." değerlendirmesini yaptı.
KİMYASAL SİLAHLARI YASAKLAMA ÇAĞRISINDA BULUNDU
NATO müttefiklerinin tümünün saldırıyı kınadığını ve soruşturmaya yönelik destek vermeye hazır olduğunu aktaran Stoltenberg, Rusya'nın Novichok programına ilişkin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) detaylı bilgi vermesi çağrısında bulundu.
Skripal'in uğradığı kimyasal saldırının Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı gibi ihtiyatsız davranışlarının devamı olduğunu söyleyen Stoltenberg, NATO'nun bu davranışlara cevap vermeye devam ettiğini kaydetti.
"RUSYA BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"
Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya yönelik tutumunun katı, savunmaya yönelik ve orantılı olduğunu, güçlü caydırıcılık ve anlamlı diyaloğu beraber yürüttüğünü hatırlattı.
Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya bizi bölmeye çalışmaya devam edecek. Ancak NATO müttefikleri birlik olarak durmaya devam ediyor. İngiltere'yle dayanışma içindeyiz." dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da Rusya'nın son dönemdeki davranışlarının açık bir şekilde uluslararası kuralları ihlal ettiğini vurgulayarak, "NATO'dan ve tüm dünyadan İngiltere'ye gelen destek cesaret verici." açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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