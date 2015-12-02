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NATO'DAN RUSYA'YI ÇILDIRTACAK ÇAĞRI !


NATO'DAN RUSYA'YI ÇILDIRTACAK ÇAĞRI !
Tarih : 02 Aralık 2015, 10:37
Puan Ver : Nato'dan Rusya'yı Çıldırtacak Çağrı !(7/10)4


NATO dışişleri bakanları toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadağ'ın NATO'nun 29 üyesi olması sıfatıyla davet edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. NATO'nun kararını "Karadağ'ı kutluyoruz" sözleriyle duyuran Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Bu çok özel bir müttefikliğin başlangıcı" dedi.



RUSYA KARADAĞ'IN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYOR



Rusya, Karadağ'ın NATO'ya katılımına karşı çıkıyordu. Bir çok Rus vatandaşın Karadağ'ı coğrafi konumu sebebiyle bir yatırım ve kaçış bölgesi olarak  görmesi Rusya'yı rahatsız ediyordu.



Ekim ayında Karadağ'da yaşanan gösterilerde hükümete yakın kimi analistler Rusya ve bölgedeki partneri Sırbistan'ın etkisi bulunduğunu, protestoların arka yüzünde NATO üyeliğinin istenmemesi olduğunu savunmuştu.

 








Etiketler: Nato  Dan  Rusya    Çıldırtacak  Çağrı      haber

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