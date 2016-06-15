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nato'dan rusya'ya karşı askeri hamle

NATO'DAN RUSYA'YA KARŞI ASKERİ HAMLE

Uluslararası örgüt, Moskova tehdidine karşı caydırıcı olması için Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'ya birer tabur asker gönderme kararı aldı. Bazı üyeler, sembolik bir anlam taşıyan bu hamlenin etkili olması için daha fazla asker gönderilmesini istedi.

Tarih : 15 Haziran 2016, 12:25
Puan Ver : Nato'dan Rusya'ya Karşı Askeri Hamle(7/10)4


NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, birliğin Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'ya biner kişilik birer tabur göndereceğini açıkladı. Toplam 4 bin askerden oluşacak bu askeri birlikler, Rusya tehdidine karşı caydırıcı olması amacıyla sembolik olarak gönderiliyor.



Stoltenberg, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"İttifakımızın doğu kesiminde varlığımı arttırma kararı aldık. Bu müttefiklerimiz, Amerikan, İngiliz, Alman ve muhtemelen Kanadalı askerlerden oluşacak ve Soğuk Savaş'tan bu yana kurulmuş en büyük askeri birlikten memnunlar ve Rusya'nın tehdidine karşı bu askerlerin sayısının arttırılmasını istiyorlar."



Diğer bazı NATO üyesi ülkeler de asker sayısının daha fazla olması gerektiğini beyan etti.



3 hafta önce Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen NATO toplantısında Rusya'nın Kırım işgâlini daha ileri götürmesinin engellenmesi gerektiği kararlaştırıldı.



NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'daki askeri varlığına karşı bu atağı gerçekleştiriyor. Rusya'nın bu hamlesi enerji yolları açısından stratejik öneme sahip Karadeniz'deki varlığını arttırdı ve bu Baltık ülkeleri ile Polonya'ya yönelik tehditlerin de artmasına yol açtı.








Etiketler: Nato  Dan  Rusya  Ya  Karşı  Askeri  Hamle    haber

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