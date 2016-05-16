NATO'DAN RUSYA UYARISI
Hollanda'nın Brunssum kentindeki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanı General Farina, Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki tehlikeli davranışının olaylara neden olabileceği uyarısı yaptı.
Hollanda'nın Brunssum kentindeki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanı General Salvatore Farina, Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki tehlikeli davranışının olaylara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret eden General Farina, burada yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının geçen ay ABD'nin "Donald Cook" destroyeri ve jetlerini tacizinin, gerilimin tırmanmasına sebep olduğunu belirterek "NATO ile Rusya arasında şimdilik büyük çaplı savaş olasılığı görmüyorum. Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki tehlikeli davranışı, önünde sonunda olaylara neden olacak." diye konuştu.
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