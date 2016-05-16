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nato'dan rusya uyarısı

NATO'DAN RUSYA UYARISI

Hollanda'nın Brunssum kentindeki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanı General Farina, Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki tehlikeli davranışının olaylara neden olabileceği uyarısı yaptı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:43
Puan Ver : Nato'dan Rusya Uyarısı(5/10)6


Hollanda'nın Brunssum kentindeki NATO Müttefik Müşterek  Kuvvet Komutanı General Salvatore Farina, Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki  tehlikeli davranışının olaylara neden olabileceği uyarısında bulundu.



Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret eden General Farina, burada  yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının geçen ay ABD'nin "Donald Cook"  destroyeri ve jetlerini tacizinin, gerilimin tırmanmasına sebep olduğunu  belirterek "NATO ile Rusya arasında şimdilik büyük çaplı savaş olasılığı  görmüyorum. Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki tehlikeli davranışı, önünde  sonunda olaylara neden olacak." diye konuştu.








Etiketler: Nato  Dan  Rusya  Uyarısı    haber

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