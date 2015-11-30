

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin çabalarını desteklediklerini söyledi ve "Türkiye kendi sınırlarını ve hava sahasını koruma hakkına sahiptir. Türkiye'nin Rusya ile temas kurma çabalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.







Davutoğlu, "Ekonomik ilişkiler konusunda Rusya'nın bu tepkilerini gözden geçirmesini bekliyoruz. Bu adımlar her iki ülkenin çıkarlarına aykırıdır. Her türlü görüşmeye hazırırız. Ordumuz görevini yerine getirmiştir" dedi.







Stoltenberg ise, "Hava sahası ihlali yapan Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili Türkiye'ye bize tüm bilgileri iletti. Aslında Türkiye hava sahası ilk kez ihlal edilmedi. Bizim elmizideki bilgi Türkiye'den aldığımız bilgiyle örtüşüyor. Gerilimin arttırılması, tasiyonun düşürülmesini bekliyoruz.Türkiye'nin kendi hava sahasını savunma hakkı vardır. Yarın NATO Dışişleri toplantısında gelecekte benzer vakaları nasıl engellerizi konuşacağız." dedi.



