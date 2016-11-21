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nato'dan firari fetö'cü subaylar hakkında ilk açıklama!

NATO'DAN FİRARİ FETÖ'CÜ SUBAYLAR HAKKINDA İLK AÇIKLAMA!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Temmuz sonrası Avrupa ülkelerine yaptıkları sığınma başvuruları ile ilgili konuştu.

Tarih : 21 Kasım 2016, 12:27
Puan Ver : Nato'dan Firari Fetö'cü Subaylar Hakkında İlk Açıklama!(5/10)3


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e NATO'da görevli "FETÖ mensubu subayların" iltica taleplerine olumlu cevap verilmemesi gerektiğini, aksi durumun Türkiye için kabul edilemez olduğunu söylediği bildirildi.



NATO Parlamenter Asamblesi toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Stoltenberg dün akşam Işık ile de bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmeye ilişkin bu sabah bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, görüşmede Işık'ın NATO'da görevli bazı Türk subaylarının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görev yaptıkları ülkelere iltica başvurusunda bulunduğunu basından öğrendiğini belirttiğini söyledi.



 



kaynak:sabah








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