'NATO ZİRVESİNİN İSTANBUL'DA YAPILMASINA KARŞI ÇIKILDI'
Türkiye'nin NATO zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi önerisine sıcak bakılmadığı, konuyla ilgili net kararın Haziran ayında düzenlenecek toplantıda verileceği söyleniyor.
Türkiye'nin 2018'deki NATO zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi teklifine birçok ülkenin olumsuz yaklaştığı, konuyla ilgili net kararın ise Haziran ayında düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısında verileceği belirtildi.
Die Welt'in üst düzey NATO yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılındaki NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasını önerdi. Ancak söz konusu öneri birçok ülke tarafından olumsuz karşılandı.
Habere göre aktardığına göre başta Almanya olmak üzere Fransa, Danimarka, Hollanda ve Kanada, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2018 yılında olası bir NATO zirvesinin İstanbul'da gerçekleşmesine karşı çıktı.
‘ERDOĞAN VARŞOVA'DA ORTAYA ATTI'
Die Welt'te yer alan haberde "NATO Türk hükümetinin iç politikalarını desteklediği yönünde Türkiye'nin bu vesilesiyle uluslararası itibarını artırmasına yönelik çabalarından kaçındı" denildi.
Gazete haberine göre Erdoğan NATO Zirvesinin İstanbul'da gerçekleşme teklifini 2016 yılında Varşova'da ortaya attı. Geçen hafta Brüksel'de de teklifin ele alındığı ve bu teklife karşı çıkıldığı belirtildi.
kaynak:sol.org
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