

NATO'dan Rusya Türk hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya'nın Türkiye-NATO hava sahasını ihlali uzun sürdü. Yanlışlıkla olmuş gibi görünmüyor" dedi.







Açıklama şöyle: "Rusya'nın Türk hava sahasında ciddi bir ihlali olmuştur. Bir daha tekrarlanmaması gerekir. Rusya, NATO'ya gerçek bir açıklama yamadı. Rusya ile siyasi ve askeri düzeyde iletişimimiz devam ediyor.







NATO HAVA SAHASININ İHLALİ ANLAMINA GELİYOR







Stoltenberg ayrıca Rusya'nın bu ihlalle aynı zamanda NATO'nun da hava sahasını da ihlal ettiğini ifade etti.Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.







RUSYA'NIN KARA, HAVA, DENİZ BİRLİKLERİ...



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rus güçlerinin Suriye'de toplandığını ve güçlendiğini gördük ama sayı veremeyeceğim. Kara birlikleri de var, hava güçleri de var, deniz birlikleri de var. Rusya'nın askeri güçlerini artırdığını görmekteyiz. Son haftalarda gördüğümüz bu" diye konuştu.