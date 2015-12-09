

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede İbadi'nin Stoltenberg'e, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını kabul etmedikleri ve Tükiye'nin askerlerini geri çekmesi için NATO'dan yetkisini kullanmasını istediği aktarıldı.







Açıklamaya göre Stoltenberg, İbadi'ye NATO'nun Irak'ın egemenliğine önem verdiğini belirterek, söz konusu durumla ilgili üye ülkeleri bilgilendireceğini, Irak'ın endişelerini Türkiye'ye ve NATO'daki temsilciliğine ileteceğini belirtti. Stoltenberg, yaşanan soruna diplomatik çözüm bulunmasının önemli olduğuna işaret etti.







Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye'nin askerlerini Irak'tan çekmesi için NATO'nun devreye girmesini istedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, "NATO, Türkiye üzerindeki otoritesini kullansın" dedi.