NATO TÜRKİYE İÇİN TOPLANIYOR
Ankara, IŞİD'e ve PKK hedeflerine yönelik hava operasyonlarının ardından NATO'yu toplantıya davet etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 28 Temmuz Salı günü yani yarın toplanacaklarını açıkladı.
Ankara, IŞİD'e ve PKK hedeflerine yönelik hava operasyonlarının ardından NATO'yu toplantıya davet etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 28 Temmuz Salı günü yani yarın toplanacaklarını açıkladı.
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