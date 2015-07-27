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nato türkiye için toplanıyor

NATO TÜRKİYE İÇİN TOPLANIYOR

Ankara, IŞİD'e ve PKK hedeflerine yönelik hava operasyonlarının ardından NATO'yu toplantıya davet etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 28 Temmuz Salı günü yani yarın toplanacaklarını açıkladı.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 11:11
Puan Ver : Nato Türkiye İçin Toplanıyor(8/10)9


Ankara, IŞİD'e ve PKK hedeflerine yönelik hava operasyonlarının ardından NATO'yu toplantıya davet etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 28 Temmuz Salı günü yani yarın toplanacaklarını açıkladı.








Etiketler: Nato  Türkiye  İçin  Toplanıyor    haber

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