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NATO: RUSYA'NIN İHLALİ KABUL EDİLEMEZ, TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ


NATO: RUSYA'NIN İHLALİ KABUL EDİLEMEZ, TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
Tarih : 08 Ekim 2015, 15:44
Puan Ver : Nato: Rusya'nın İhlali Kabul Edilemez, Türkiye İle Dayanışma İçindeyiz(0/10)


Brüksel'deki NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "NATO'nun, güney sınırından gelebilecek tehditlere karşı müttefikini korumak için Türkiye'ye asker göndermeye hazır" olduğunu söyledi.



NATO Genel Sekreteri, endişe kaynağının Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları ve füze saldırıları olduğunu belirtti.



Reuters'ın haberine göre; Stoltenberg, Rusya'ya Suriye'de Esad rejimine destek olmayı bırakıp IŞİD'le savaşması konusunda çağrıda bulundu.








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