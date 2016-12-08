

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Brüksel'de görevli subayları görevden uzaklaştırmasının ittifakı "zayıflattığını" söyledi. Scaparrotti, "NATO'daki görevlerinden uzaklaştırılan subayların 15 Temmuz'da yer aldığına inanmadığını" söyledi.



Financial Times'ta yer alan habere göre, Scaparrotti, Brüksel'de yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana NATO bünyesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup yaklaşık 150 üst düzey askeri personelin tutuklandığını, geri çağrıldığını ya da emekliye sevk edildiğini söyledi.



Scaparrotti, “Bu subaylar, NATO'ya önemli hizmetler verdi… Burada yetenekli ve yetkin insanlarla birlikte çalışıyordum ve şu anda ekibimde yetenek, uzmanlık ve üretilen iş anlamında bir zayıflama görüyorum” dedi.







kaynak:sözcü