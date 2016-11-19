NATO: İLTİCA EDEN TÜRK ASKERLER VAR
NATO: İltica eden Türk askerler var
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'da görevli bazı Türk ordu mensuplarının iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
İltica başvurularının ilgili ulusal mercilerin konusu olduğunu vurgulayan Stoltenberg, diğer yandan insan hakları konusunu İstanbul'daki temaslarında gündeme getireceğini kaydetti.
STOLTENBERG'DEN DARBE GİRİŞİMİ SONRASINDAKİ TUTUKLAMALAR İÇİN MESAJ
Reuters ajansının haberine göre Stoltenberg 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki tutuklamalara atıfla, Türkiye'yi hukuk devleti ilkelerine saygılı olmaya da çağırdı.
Cuma günü başlayan 62'nci Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi (NATOPA) toplantıları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılacağı Genel Kurul ile sona erecek.
kaynak:mynet
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