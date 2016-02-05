

ABD araştırma şirketi RAND Corp'un yayınladığı rapora göre Moskova 36 saat içinde Estonya'nın başkenti Tallinn'i işgal edecek güce sahip.Böyle bir senaryoyu engellemek için neler yapabileceği, NATO üyesi Baltık ülkelerin işgali durumunda hangi olasılıkların devreye gireceği sorularına yanıt aranan rapor, NATO'nun müdahale yeterliliği ile ilgili kasvetli bir tablo çiziyor.







3 ÜLKEYE DE YERLEŞEBİLİR







Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya'nın müttefiki Belarus, Rus yerleşimi Kaliningrad ile Baltık Denizi arasında bulunuyor. Litvanya'nın bir bölümü hariç üç ülkenin de NATO üyesi diğer ülkelerle herhangi bir sınırı yok. Rusya'nın intikamcı militarist yaklaşımına karşı NATO güçlerinin göreceli çekilmesi ile birlikte, Moskova atılacağı bir macera ile bu üç ülkeye yerleşebilir.







İMÜLASYON ÇALIŞMASI YAPILDI







RAND raporunda, 2014 yaz – 2015 bahar arasında, bir Rus işgali sırasında ne olacağını anlamak için askeri ve sivil uzmanlar ile gerçekleştirilen bir dizi simülasyona yer verdi.



RAND, olası bir Avrupa işgalinde, NATO'nun askeri gücünün topraklarını savunmakta yetersiz kalacağı sonucuna vardı. En iyi senaryoda, NATO güçleri Rusya'nın Letonya ve Estonya'ya ulaşmasını 60 saat engelleyebildi. En korkunç senaryoda ise, Rus kuvvetleri sadece 36 saat içinde başkentleri işgal etti.