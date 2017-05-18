

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Almanya arasında İncirlik Üssü'ne ilişkin anlaşmazlığın iki ülke arasındaki bir sorun olduğunu ve NATO'nun faaliyetlerini etkilemediğini belirtti.







Stoltenberg, katıldığı AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalara bulundu. Gelecek hafta NATO müttefiklerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bir zirve yapılacağına dikkati çeken Stoltenberg, liderlerin gündeminde ABD'nin talep ettiği savunma harcamalarının artırılması ve terörle mücadele konularının olacağını söyledi.







Bir soru üzerinde ittifak içinde NATO'nun DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona resmen katılıp katılmaması konusunun tartışıldığını ifade eden Stoltenberg, "Bir karar alınmış değil, tartışmalar sürüyor. Benim için önemli olan, NATO'nun koalisyona erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) ve eğitimlerle destek sağlamayı sürdürmesidir." dedi.







kaynak:haberler