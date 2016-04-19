

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Varşova'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde yarın Ankara'ya ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile görüşecek olan Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde, Suriye ve Irak'taki durum ile terör örgütü IŞİD'le mücadele de ele alınacak.







Stoltenberg, 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Varşova'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıklarını ele almak üzere, yarın Türkiye'ye iki günlük ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretle ilgili şu bilgi verildi:







"Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla görüşmeler gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, Varşova Zirvesi hazırlıklarının yanısıra, NATO'nun Güneydoğu sınırlarındaki güvenlik ortamından kaynaklanan sınamalar ile İttifak'ın Türkiye'ye yönelik güvence tedbirlerinin uygulanması da ele alınacaktır. Bu çerçevede, Suriye, Irak ve DEAŞ başta olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kaynaklı meseleler ile NATO'nun Ege Denizi'ndeki faaliyeti hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."