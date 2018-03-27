Erdoğan'la Diyaloğunu Anlattı: 'bana Hava Atıyorsun' Deyip Söz İstedi
Nato, Bünyesindeki 7 Rus Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti
İtalya - İngiltere Maçı Öncesi Güvenlik Skandalı Patlak Verdi
İstanbul'da Gündüz Geceye Döndü, Gök Delindi!
Rusya'dan Diplomatlarını Sınır Dışı Eden Ülkelere: Abd'nin Şantajı Yüzünden Sınır Dışı Ediyorlar
Kolay Yoldan Para Kazanan Hanife'ye Bakanlık 'dur' Diyecek
Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum
Melih Gökçek'in 'en Büyük Hayalim' Dediği Ankapark Tutuştu
Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
'kuzey Kore Lideri Kim Pekin'de' İddiasına Dışişleri'nden Yalanlama!
Oğluna Son Kez Sarılıp Ağladı, Feryadıyla Yürekleri Dağladı
Kurye Pizzaya Tükürmüştü, Perde Arkasından 1 Milyon Liralık Şantaj Çıktı
Van Öğretmenevi Müdürü, Yer Bulamayan Turistlere Makam Odasını Tahsis Etti
Hayatındaki En Büyük Pişmanlığını Açıkladı
Engelli Vatandaş Kira Borcunu Ödeyemedi, Çatıdan Atlayıp İntihar Etti
Fransa'da Zorunlu Eğitim Yaşı 6'dan 3'e Düşürülüyor
Çölde Vaha Gibi! Bu Tren İstasyonu Sosyal Medyanın İlgi Odağı Oldu
Dokturu Yerde Sürüklediler! Sağlık Bakanlığı Devreye Girdi
Tosun'un Sağ Kolu Prim Sistemini Anlattı: İki Çiftlikten 700 Bin Aldım
Adana'da Sadece 53 Kişi, Çiftlik Bank'a 1,5 Milyon Yatırmış

NATO, BÜNYESİNDEKİ 7 RUS DİPLOMATIN AKREDİTASYONUNU İPTAL ETTİ


NATO, bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti
Tarih : 27 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Nato, Bünyesindeki 7 Rus Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti(5/10)1

NATO, bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

TÜM BATI BİRLEŞTİ

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan diplomatik kriz büyüyor. ABD ve 14 AB üyesi ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından NATO bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

İRLANDA DA KERVANA KATILDI

Öte yandan İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da, bir Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov konu ile ilgili olarak , ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar." ifadesini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nato  Bünyesindeki  7  Rus  Diplomatın  Akreditasyonunu  İptal  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER