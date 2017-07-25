En Zor Gruba Beşiktaş'ı Yazdılar! İşte Kartal'dan Çekinen Dev Kulüp
Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü, Kamyonun Altında Kaldı
Yerli İnsansız Hava Aracı Anka, Elazığ'da Test Uçuşu Yaparken Düştü
Tübitak Görevlisi Evde Deney Yaparken Patlama Oldu: Oğlunun Elleri Koptu!
Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor
Afrin'deki Pkk/Ypg'li Teröristler Azez'e Saldırdı: İhh Yetkilisi Dahil 15 Yaralı
Üç Büyüklerin İstediği Samir Nasri, Roma'ya Gitmeye Hazırlanıyor
Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu
Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak
Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
Pentagon, Pkk/Ypg'nin Adının Neden Sdg Olarak Değiştirildiğine Cevap Veremedi
Erdoğan'dan S-400'ler İçin Endişeliyiz Diyen Abd'ye Cevap: Görüşmeler Bitti
Başkan Paris Seferi İçin Yetki Verdi: Salı Günü Transferi Bitirin
Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Denize Böyle Uçtu
Fırtına, 2. Lig Ekibine Diş Geçiremedi
Mezarlıkta Müzik Eşliğinde Çiftetelli Oynayan 2 Kadın İşçi, Belediyeden Kovuldu
Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Görmez'le İlgili Açıklama: Başka Bir Görev İstedi
Etrafı Kontrol Edip Binaya Girdiler, 2 Dakikada 15 Bin Doları Çaldılar
Nazlı Ilıcak'ın Oğlu, Erdoğan'la Görüştü: Allah Reisimizi Başımızdan Eksik Etmesin
Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık

NATO, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu

NATO, ALMAN MİLLETVEKİLLERİNİN KONYA ÜSSÜ'NE GİREBİLMESİ İÇİN ARACI OLDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Alman milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretine ilişkin bir öneri sunduğu ortaya çıktı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu(8/10)4

İncirlik Üssü'nü ziyaret edemedikleri için buradan ayrılma kararı aldıktan sonra Türkiye tarafından Konya'daki askerlerinin ziyaretine de izin verilemeyen Almanya, araya elçiler koymaya başladı.

NATO DEVREYE GİRDİ

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.

Cazalet, bunun için Stoltenberg'in Alman ve Türk hükümet temsilcileriyle temasa geçtiğini kaydederek, herkes için kabul edilebilir bir çözüme en kısa zamanda ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

ALMAN VEKİL DURUMDAN MEMNUN

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte de yazılı açıklamasında, Stoltenberg'in önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Otte, Stoltenberg'in inisiyatifiyle milletvekillerin NATO üslerini ziyaretine ilişkin konunun ortaklar arasında tümüyle çözülmesini ümit ettiğini aktardı.

KONU NATO İLE TÜRKİYE ARASINDA

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı değerlendirmede, böyle bir ziyaretin NATO kapsamında yapılmasını doğru bulduğunu dile getirerek, "Bu, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili bir konu değil, NATO ve Türkiye arasındaki bir konudur." ifadesini kullandı.

Alman makamlardan, Almanya Federal Meclisinin Savunma Komisyonu üyelerinin 17 Temmuz'da, NATO kapsamında Konya üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmek istediği ancak Türkiye'nin bu ziyaretin ertelenmesini talep ettiği bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nato  Alman  Milletvekillerinin  Konya  Üssü  Ne  Girebilmesi  İçin  Aracı  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER