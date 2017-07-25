NATO, ALMAN MİLLETVEKİLLERİNİN KONYA ÜSSÜ'NE GİREBİLMESİ İÇİN ARACI OLDU
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Alman milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretine ilişkin bir öneri sunduğu ortaya çıktı.
İncirlik Üssü'nü ziyaret edemedikleri için buradan ayrılma kararı aldıktan sonra Türkiye tarafından Konya'daki askerlerinin ziyaretine de izin verilemeyen Almanya, araya elçiler koymaya başladı.
NATO DEVREYE GİRDİ
NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.
Cazalet, bunun için Stoltenberg'in Alman ve Türk hükümet temsilcileriyle temasa geçtiğini kaydederek, herkes için kabul edilebilir bir çözüme en kısa zamanda ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.
ALMAN VEKİL DURUMDAN MEMNUN
Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte de yazılı açıklamasında, Stoltenberg'in önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Otte, Stoltenberg'in inisiyatifiyle milletvekillerin NATO üslerini ziyaretine ilişkin konunun ortaklar arasında tümüyle çözülmesini ümit ettiğini aktardı.
KONU NATO İLE TÜRKİYE ARASINDA
Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı değerlendirmede, böyle bir ziyaretin NATO kapsamında yapılmasını doğru bulduğunu dile getirerek, "Bu, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili bir konu değil, NATO ve Türkiye arasındaki bir konudur." ifadesini kullandı.
Alman makamlardan, Almanya Federal Meclisinin Savunma Komisyonu üyelerinin 17 Temmuz'da, NATO kapsamında Konya üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmek istediği ancak Türkiye'nin bu ziyaretin ertelenmesini talep ettiği bildirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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