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Nate Kasırgası Orta Amerika'da En Az 22 Kişiyi Öldürdü, ABD'ye Doğru İlerliyor

NATE KASIRGASI ORTA AMERİKA'DA EN AZ 22 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

Tropikal Nate fırtınası, Nikaragua, Kosta Rika, Honduras ve El Salvador'da en az 22 kişinin ölümüne yol açtı, ABD'ye doğru ileliyor

Tarih : 06 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Nate Kasırgası Orta Amerika'da En Az 22 Kişiyi Öldürdü, Abd'ye Doğru İlerliyor(6/10)2

Tropikal Nate fırtınası, Nikaragua, Kosta Rika, Honduras ve El Salvador'da en az 22 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra kuzeye, ABD'ye doğru ilerlemeye başladı.

20 KİŞİ KAYIP, ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

20 kişinin de kayıp olduğu Orta Amerika ülkelerinde acil durum ilan edildi.

Fırtına yoğun yağışa ve yolları tıkayıp, köprüleri ve evleri yok eden toprak kaymaları ve sele neden oldu.

Kosta Rika'da yaklaşık 400 bin kişinin suyu kesilirken, binlerce kişi geceyi sığınaklarda geçirdi.EN AZ 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kosta Rika'da 8 kişinin ölümüne yola açan fırtına, kuzeye ilerleyip geçtiği Nikarakagua'da da 11 kişinin yaşanmına mal oldu.

Honduras'ta da üç kişi ölürken, bazı kişilerden de haber alınamadığı bildirildi.

El Salvador'da da bir kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti.

TREN VE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kosta Rika'da tren seferleri ve onlarca uçuş iptal edildi. 10'dan fazla milli park da ziyarete kapatıldı. Fırtına, Nikaragua'da da altyapıya büyük zarar verdi.PAZAR GÜNÜ ABD'NİN GÜNEY KIYILARINA ULAŞACAK

Uzmanlar Nate kasırgasının güçlenip kategori 1 kasırgaya dönüştükten sonra Pazar günü ABD'nin güney kıyılarına ullaşması bekleniyor.

İNSANLAR UYARILDI: 3'ÜNCÜ FELAKET OLACAK

Florida'dan Teksas'a dek bölgede yaşayanlar fırtınaya hazırlıklı olmaları için uyarıldı. Nate, ABD'ye ulaşırsa bu yıl ülkeyi vuran üçüncü bu tür felaket olacak.

Hem Teksas hem de Florida hala Harvey ve İrma Kasırgasıları'nın yaralarını sarmaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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