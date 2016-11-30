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nasuh mahruki akut'tan istifa etti

NASUH MAHRUKİ AKUT'TAN İSTİFA ETTİ

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT Yönetim Kurulu'na ilettiği istifa dilekçesi ile hem derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığından hem de Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Tarih : 30 Kasım 2016, 12:30
Puan Ver : Nasuh Mahruki Akut'tan İstifa Etti(10/10)7


AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT Yönetim Kurulu'na ilettiği istifa dilekçesi ile hem derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığından hem de Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.



AKUT'tan yapılan açıklama şöyle:



28.11.2016'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev bölümü yapılmış ve bugüne kadar Genel Sekreterlik görevini sürdürmekte olan Saydun Gökşin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyesi Ebru Atalay Alp Genel Sekreterlik, AKUT Kocaeli Ekip Lideri ve eğitmenimiz Recep Şalcı ise Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirilmiştir.



AKUT Arama Kurtarma Derneği, 29.11.2016 tarihinde asil üyelerimizin katılımı ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.



Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı'nı takiben İl Dernekler Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi neticesinde, derneğimizin bazı tüzük maddelerinde kanuni prosedüre uyumunun sağlanması amacı ile tüzük maddesi değişiklikleri görüşülmüş ve değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiştir.



Derneğin tüzüğüne istinaden Yönetim Kurulu tarafından Ali Nasuh Mahruki'nin AKUT Onursal Başkanı olması önerisi Olağanüstü Genel Kurul toplantısında katılan üyelerin oyları ile kabul edilmiş ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.



Gerek prensipli ve azimli yapısı gerekse vizyonu ile AKUT'un alanında dünya çapında tanınan ve takdir edilen bir STK olmasında büyük paya sahip olan Onursal Başkanımız Ali Nasuh Mahruki'ye, bugüne dek derneğimize verdiği, karşılığı ödenemeyecek tüm emekleri için sonsuz teşekkür ediyor; Yönetim Kurulu Başkanımız Saydun Gökşin'e, Genel Sekreterimiz Ebru Atalay Alp'e ve Yönetim Kurulu üyemiz Recep Şalcı'ya yeni görevlerinde başarı dileklerimizi iletiyoruz.



 



kaynak:hürriyet








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