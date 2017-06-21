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nasri türkiye'ye transfer olacak mı? o sözler...

NASRİ TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI? O SÖZLER...

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Samir Nasri'ye Çin'den dev bir teklif geldi. Oyuncuya yakın kaynaklar ise Türkiye iddiaları hakkında konuştu.

Tarih : 21 Haziran 2017, 13:53
Puan Ver : Nasri Türkiye'ye Transfer Olacak Mı? O Sözler...(9/10)10


Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri için Çin kulübü Shanghai Shenhua'nın yaptığı astronomik teklif ortaya çıktı.



KESENİN AĞZINI AÇTILAR



The Sun'ın haberine göre Şangay takımı, Nasri için haftada 290 bin Euro'luk bir teklif sundu. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırdıkları habere göre, Shenhua menajeri Gustavo Poyet'in Nasri'nin transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı.



 



kaynak:sabah








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