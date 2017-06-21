

Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri için Çin kulübü Shanghai Shenhua'nın yaptığı astronomik teklif ortaya çıktı.







KESENİN AĞZINI AÇTILAR







The Sun'ın haberine göre Şangay takımı, Nasri için haftada 290 bin Euro'luk bir teklif sundu. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırdıkları habere göre, Shenhua menajeri Gustavo Poyet'in Nasri'nin transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı.







kaynak:sabah