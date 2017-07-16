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NASRİ BOMBASI PATLIYOR! ANLAŞMA TAMAM


Nasri bombası patlıyor! Anlaşma tamam
Tarih : 16 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Nasri Bombası Patlıyor! Anlaşma Tamam(5/10)1

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uzun süredir Nasri transferiyle uğraştığı ve Fransız yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymesinin an meselesi olduğu ortaya çıktı.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Nasri ile ilk temas İsviçre'de gerçekleşti. Sabah Gazetesinin haberine göre kura çekimine Cenevre'ye giden Cenk Ergün burada oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

TUDOR BASKI YAPIYOR

Östersunds yenilgisinden sonra "Yaratıcı oyuncum yok" diyen Tudor'un da Nasri'de ısrarcı olduğu ve "Sneijder ve Bruma'nın boşluğunu Nasri ve Belhanda fazlasıyla doldurur" dediği öğrenildi. Tudor, Belhanda ve Nasri'yi 10 numara ve sol açıkta değişmeli olarak kullanmayı planlıyor.

İNGİLTERE'DE 10 YIL

O.Marsilya'da 4 sezon forma giydikten sonra Arsene Wenger'in Arsenal kadrosuna kattığı Samir Nasri, 4 yıl Londra kulübü için ter döktükten sonra Manchester City'ye transfer olmuştu. Yıldız oyuncularla dolu kadroda 6 sezon kalmayı başaran Fransız oyuncu geçen sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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