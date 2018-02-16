NASRALLAH SURİYELİ KÜRTLERE SESLENDİ: ABD SİZİ YARI YOLDA BIRAKACAK
Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, ABD'nin, Suriye hükümetine ve müttefiklerine karşı sürdürdüğü savaşta Suriyeli Kürtleri 'araç olarak kullandığını' ifade etti ve Kürtlere seslenerek "Sizi yarı yolda bırakacaklar" dedi.
"TÜM LÜBNAN'IN SAVAŞI"
Hizbullah lideri, Lübnan hükümetine de deniz sınırları konusunda çağrı yaptı. Nasrallah, denizdeki enerji alanları üzerinde İsrail'in hak iddialarına cevap verilmesi gerektiğini, bunun "Tüm Lübnan'ın savaşı" olduğunu kaydetti.
Lübnan hükümetinin İsrail karşısında 'sıkı ve güçlü durması' gerektiğini söyleyen Nasrallah, "Lübnanlı yetkililer Amerikalılara şunu söylemeli: Taleplerimizi dinleyin bu sayede Hizbullah'ı İsrail'den uzak tutarız" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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