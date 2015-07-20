Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde serinlemek için girdikleri yangın söndürme havuzunda boğularak can veren iki gencin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenaze namazını kıldıran imamın sıcak havada nasihatlerini uzatması da tepkilere yol açtı.



Bayramı hayrı için Bursa'dan Dursunbey'in Doğancılar Mahallesi'nde oturan akrabalarının yanına gelen Mehmet Yılmaz (17), Adil Karabulut (18) ve S.Ö. (18) serinlemek için yangın havuzuna girdi. Cep telefonu ile konuşmak için havuza girmeyi erteleyen S.Ö., iki arkadaşının suda çırpınarak gözden koyması üzerine mahalleye gidip durumu bildirdi.