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naşide göktürk'ün durumu ağırlaştı!

NAŞİDE GÖKTÜRK'ÜN DURUMU AĞIRLAŞTI!

Bodrum'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören 51 yaşındaki sanatçı Naşide Göktürk ile ilgili üzücü bir açıklama geldi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 16:00
Puan Ver : Naşide Göktürk'ün Durumu Ağırlaştı!(0/10)


Kanser hastalığıyla mücadele eden Türk müziğinin usta ismi Naşide Göktürk'ten kötü haber geldi. Bodrum'da bir hastanede tedavi altında olan ünlü şarkıcının dün akşam durumunun ağırlaştığı öğrenildi.



Kötü haberi alan şarkıcı Niran Ünsal, ilk uçakla yakın arkadaşının yanına gitti.



"CAN DOSTUM İÇİN DUA BEKLİYORUM"



Birlikte çekildikleri eski bir fotoğrafı instagram'da paylaşan Niran Ünsal, "Can dostum, iyi yüreklim Naşide Göktürk için sevenlerinden dua bekliyorum" mesajını yayımladı.








Etiketler: Naşide  Göktürk  Ün  Durumu  Ağırlaştı    haber

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