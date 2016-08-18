Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan Naşide Göktürk'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.



Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde akciğer kanseri nedeniyle 10 gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedaviye alınan 51 yaşındaki şair, söz yazarı, besteci, yorumcu Naşide Göktürk'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Onkoloji Merkezi'nde tedavisi süren Göktürk'ün genel durum bozukluğu nedeniyle yatırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.