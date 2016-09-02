NAŞİDE GÖKTÜRK'E AŞK ŞARKILARINI YAZDIRAN ADAM
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Naşide Göktürk'ün, 'Sakın Ha' ve 'Yüreğim Rehin' gibi aşk bestelerini, bir dönem nişanlısı olan Altan Erkekli'ye yazdığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz gün Bodrum'da yaşamını yitiren Naşide Göktürk'ün, müzik kariyerinde dönüm noktası olan 'Sakın Ha' ve 'Yüreğim Rehin' bestelerini, usta oyuncu Altan Erkekli'ye yazdığı iddia edildi.
Göktürk'ün, tutkuyla bağlı olduğu ve unutamadığı Erkekli'ye yakın olmak için Ankara'da kafe bile işlettiği öğrenildi. Ancak kendisinden ayrılan Erkekli ile bir daha beraber olamayan ünlü popçunun, İstanbul'a dönüp uzun süre özel hayatına kimseyi sokmadığı belirtildi.
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