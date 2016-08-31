NAŞİDE GÖKTÜRK ÖLMEDEN ÖNCE BUNU PAYLAŞTI
Naşide Göktürk Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Peki kimdir Naşide Göktürk, instagram hesabından en son ne yazmıştı, ne kanseriydi?
Ünlü sanatçı instagram hesabına en son yukardaki bu fotoğrafı yükledi. "Bugün ki radyoterapiyi bu yazı kadar önemsemedim. Sevgi ve dostlukla, daima... " diye yazan Naşide Göktürk, sonrasında bir daha mesaj atamadı.
Naşide Göktürk bugün ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Ünlü sanatçının mezarlığı Bodrum Bitez'de olacak.
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