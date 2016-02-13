

‘Sakın Ha' şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Göktürk, Niran Ünsal'ın şirketi NÜ Müzik'ten çıkaracağı albümün çalışmaları sırasında stüdyoda fenalaştı.



Hürriyet'in haberine göre o sırada Göktürk'ün yanında olan Niran Ünsal hemen ambulans çağırarak ünlü şarkıcıyı Florence Nightingale Hastanesi'ne götürdü.



Naşide Göktürk'ü bir an olsun yalnız bırakmayan Niran Ünsal, ambulans'ın ön koltuğunda hastaneye geldi.



Hastalık son evrede



Hastalığının dördüncü ve son evresinde olan Göktürk'e acil müdahale yapıldığı öğrenildi.



Hastaneye ilk olarak şarkıcının yakın arkadaşı Gülten Kaya gitti. Göktürk'ün hayranlarına hatıra kalsın diye çıkarmak istediği albümünde Sezen Aksu da ‘Aramıza Yollar' şarkısını vermişti.