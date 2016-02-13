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naşide göktürk hastaneye kaldırıldı

NAŞİDE GÖKTÜRK HASTANEYE KALDIRILDI

‘Sakın Ha' şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Göktürk, Niran Ünsal'ın şirketi NÜ Müzik'ten çıkaracağı albümün çalışmaları sırasında stüdyoda fenalaştı.

Tarih : 13 Şubat 2016, 13:48
Puan Ver : Naşide Göktürk Hastaneye Kaldırıldı(9/10)9


‘Sakın Ha' şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Göktürk, Niran Ünsal'ın şirketi NÜ Müzik'ten çıkaracağı albümün çalışmaları sırasında stüdyoda fenalaştı.



Hürriyet'in haberine göre o sırada Göktürk'ün yanında olan Niran Ünsal hemen ambulans çağırarak ünlü şarkıcıyı Florence Nightingale Hastanesi'ne götürdü.



Naşide Göktürk'ü bir an olsun yalnız bırakmayan Niran Ünsal, ambulans'ın ön koltuğunda hastaneye geldi.



Hastalık son evrede



Hastalığının dördüncü ve son evresinde olan Göktürk'e acil müdahale yapıldığı öğrenildi.



Hastaneye ilk olarak şarkıcının yakın arkadaşı Gülten Kaya gitti. Göktürk'ün hayranlarına hatıra kalsın diye çıkarmak istediği albümünde Sezen Aksu da ‘Aramıza Yollar' şarkısını vermişti.








Etiketler: Naşide  Göktürk  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

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