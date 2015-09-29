

Mars'a insanlı uçuşlar için uzun süredir çalışan NASA, yeni uçak tipi ortaya çıktı. Daha önce 1930'lar gördüğümüz bumerang şekline benzeyen dev kanatlı uçaklar tekrar gündemde. NASA'nın yeni uçak tasarımına ait detaylar haberimizde.



İnsanlı uçuşlarda ihtiyaç duyulan yüksek verimlilik ve geniş yaşam alanı, NASA'nın yeni uçak tipiyle büyük bir aşama kaydedebilir. Yukarıdaki görselde NASA'nın yeni uçak tipini görebilirsiniz. Rüzgar tünellerinde yapılan testlerde şaşırtıcı sonuçlar elde eden bu yeni uçak türü, NASA'nın umduğundan daha verimli çıktı.



NASA'nın uçuş araştırmaları merkezi tarafından geliştirilen bu yeni kanat tasarımı aslında yeni değil. Hayalet uçak veya yarasa uçak olarak tabir edilen bu kanat tipine sahip uçaklar, 1930'larda ilk kez görülmüştü. Ancak o dönemde kullanılan motor ve itiş teknolojileri bu uçkların yeteri kadar verimli olmasına olanak tanımıyordu. Uçuş araştırmaları merkezi başkanı Al Bowers, bu yeni uçağın son derece verimli ve oldukça stabil olduğunu dile getirdi. Ve eğer gelişmeler umdukları gibi devam ederse, bu uçaklarla Mars gezegenine gitmenin bile mümkün olacağını söyledi. NASA'nın 2022-2024 yılları arasında Mars'a ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.



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