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NASA'nın Twitter Şakası: Tutulma Sırasında Ay, Güneş'i 'Engelledi'

NASA'NIN TWİTTER ŞAKASI: TUTULMA SIRASINDA AY, GÜNEŞ'İ 'ENGELLEDİ'

Güneş tutulması sırasında, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Ay'la ilgili haberler veren Twitter hesabı, Güneş'le ilgili haberler veren hesabını engelleyerek şaka yaptı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Nasa'nın Twitter Şakası: Tutulma Sırasında Ay, Güneş'i 'engelledi'(7/10)3

ABD'de yıllar sonra tam Güneş tutulması yaşandı. ABD'den milyonlarca kişi tutulmaya canlı olarak şahit olurken, dünya genelinde milyonlarca insan da bu doğa olayını NASA'nın canlı yayınından izledi.

NASA, TWITTER HESABINDAN ŞAKA YAPTI

NASA, sosyal medya hesaplarıyla da tutulmaya eğlence kattı. NASA Moon hesabı, Güneş tutulması sırasında NASA Sun hesabını engelledi ve ilginç bir mesaj paylaştı.

NASA Moon 'HA HA HA Güneşi engelledim! Ay için yol açın' şeklinde bir tweet attı.

İlginç tweet kısa sürede on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Tutulmanın ardındansa 'NASA Moon', engeli kaldırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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