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nasa'nın mars'ta yaşam planı hazır

NASA'NIN MARS'TA YAŞAM PLANI HAZIR

NASA uzmanları Mars'ta 'Yeni Dünya' kurmak için formülü verdi: Şişme seralar kurularak yeraltındaki sular sayesinde bitkiler yetiştirilebilir. Bu bitkiler gezegendeki yüzde 95'lik karbondioksit oranını azaltarak insanın nefes alabileceği bir atmosfer yaratabilir

Tarih : 30 Eylül 2015, 09:30
Puan Ver : Nasa'nın Mars'ta Yaşam Planı Hazır(6/10)6


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) önceki gün Mars'taki kraterlerin üzerinde su yolu izlerinin tespit edildiğini açıklaması dünyada büyük heyecan yarattı. Kızıl gezegende suyun donmuş formunun dışında sıvı halde de bulunduğuna dair kanıtların olması, insanoğlunun koşulları açısından 'İkinci Dünya' olabileceği ümidiyle üzerinde incelemeler yaptığı Mars'la ilgili ümitlerini iyice artırdı. Bununla birlikte, 'Güzel. Suyu bulduk da şimdi ne yapacağız?' diye kafa karışıklığı yaşayanların sayısı da çoğaldı. İşte NASA uzmanları kamuoyunun bu konudaki merakını gidermek için önceki gün bir basın toplantısı düzenledi. ABD'nin başkenti Washington'daki NASA merkezindeki toplantıda konuşan uzmanlar söze tuzlu su keşfine rağmen Mars'taki radyasyon ve yüzde 95 oranındaki karbondioksit seviyesi nedeniyle insanın yaşayabileceği bir ortamın olmadığını söyleyerek başladı. Ancak yüzde 0.13'lük oksijen oranının artırılmasına yönelik olarak sera projesi ortaya konuldu. NASA'nın yöneticilerinden emekli astronot John Grunsfeld'e göre Mars'taki su kaynakları büyük ihtimalle yeraltındaki akarsuların varlığına işaret ediyor. Bu da gezegenin yüzeyi altında mikrobiyolojik bir yaşam olabileceğine işaret ediyor. İşte Mars'a şişme malzemelerle kurulması planlanan seralarda yetiştirilecek bitkiler bu yer altı kaynaklardan beslenebilecek. Bu bitkiler sayesinde de karbondioksit emilimi sağlanarak oksijen seviyesi yükseltilecek. Bu sayede Mars'a gidecek insanlar için nefes alınabilir bir hava ve gıda sağlanacak. Grunsfeld'e göre sera projesinin şu aşamada halk arasında bir fantezinin parçası gibi algılanması çok normal. Ancak emekli astronot 'Mars'ta suyun varlığı artık somut bir veri. Bu da bilim insanlarımızı Mars'ta yaşam tespit etmek için uygun cihazlar yapmaya teşvik edecektir' diyor.








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