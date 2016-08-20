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nasa'nın mars robotu için yarışma başladı

NASA'NIN MARS ROBOTU İÇİN YARIŞMA BAŞLADI

NASA'nın farklı bilimsel projeler için hazırladığı yarışmaların önemi çok iyi biliniyor. Otonom sürüş teknolojisi henüz bir “bilim kurgu” iken, NASA 2000'lerin başında düzenlediği çölde otonom sürüş yarışması sayesinde bilim insanlarını...

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:23
Puan Ver : Nasa'nın Mars Robotu İçin Yarışma Başladı(0/10)


NASA'nın farklı bilimsel projeler için hazırladığı yarışmaların önemi çok iyi biliniyor. Otonom sürüş teknolojisi henüz bir “bilim kurgu” iken, NASA 2000'lerin başında düzenlediği çölde otonom sürüş yarışması sayesinde bilim insanlarını bu alana yönlendirip çalışmaları hızlandırmış ve bugün artık otomobil firmalarının kendi kendini sürebilen otonom otomobiller üretebilmelerinin önünü açmıştı.



 



ABD uzay ajansı şimdi de Mars'a gidecek olan robotun işlevselliğini geliştirmek için bilim insanlarını 1 milyon dolar ödüllü yarışmaya davet ediyor.



Söz konusu robot, Robonaut 5 ismiyle bilinen, Valkyrie isimli bir astronot robot. İnsan biçimli ve insansı fonksiyonlara sahip olan robotun geliştirilme amacı, derin uzay görevlerinde insanların ulaşmasının zor ve tehlikeli olduğu bölgelere önceden giderek gerekli görevleri yerine getirmesi.



NASA , uzun zamandır geliştirdiği Valkyrie'yi gerçek insan astronotlardan önce Mars'a göndermeyi planlıyor. Robot burada insanların yaşaması için gerekli alanları kuracak, iletişim ve güvenlik alt yapısını inşaa edecek ve insan astronotların gelişi için Mars'ı hazırlayacak.



Ancak Mars bu görevde bilim insanlarından yardım istiyor. Robotun işlevlerini geliştirecek yazılımı oluşturacak bilimsel ekibe 1 milyon dolar ödül verecek ve bu amaçla açılan yarışmaya kayıtlar da başlamış bulunuyor. Şimdiden ABD'de bir üniversite ve MIT, yarışmaya dahil oldular. NASA iki kuruma da üzerinde çalışmaları için birer Valkyrie robotu gönderdi. Bakalım Mars yarışını hangi ekip kazanacak ve yarışmanın sonunda Valkyrie hangi yetenekleri kazanacak?



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