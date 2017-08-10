NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan ve Türkiye genelinde 79 ilde 20 bin dekar alanda yetiştirilmeye başlanan kinoa, Trakya Bölgesi'nde de ayçiçeği ve buğdaya rakip oldu.

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Temizel, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın, Türkiye'de 79 ilde, 20 bin dekar alanda yetiştirildiğini ve Trakya bölgesi için de ayçiçeği ve buğdaya alternatif bir ürün olduğunu söyledi.

"11 BİN TON ÜRÜN ELDE EDİLİYOR"

Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2010 yılından beri kinoa yetiştiriciliği yapıldığını, yılda 20 bin dekar alanda 11 bin ton ürün elde edildiğini belirtti.

Kinoada Türkiye genelinde en yüksek rekoltenin Trakya'dan alındığını belirten Temizel, şöyle konuştu:

"Kinoa son yıllarda Trakya'da yaygın şekilde yetiştirilmeye başlandı. Dönümde verimler 310-360 kilo arasında değişiyor. Gittikçe yaygınlaştığı için kinoa Trakya'da ayçiçeği ve buğday gibi alternatif bir ürün olacaktır. Buğday, ayçiçeği ve mısır eken çiftçilerimizle yılda ortalama 148 bin kez telefon görüşmesi yapıyoruz. Çiftçilerimiz kinoa ekmek için bizden bilgi alıyor. Örneğin kivinin tarladan çıkışı 2 lira, çeltikte ise bu 1 lira 10 kuruş, buğday 0,92 kuruşken kinoa ise kilogramı en az 5 lira en yüksek 8 lira. İlk hasat edilen kinoa 8 liradan, ağustos ayı hasadı yapılan kinoa ise 5 liradan satılıyor."

Temizel, 2013 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Kinoa Yılı" ilan edilmesiyle kinoanın Türkiye genelinde yaygınlaştığını dile getirdi.

"AĞUSTOS SONU EYLÜL BAŞINDA HASAT YAPILACAK"

Kinoanın kilogram fiyatının diğer tarım ürünlerine oranla fazla olduğunu vurgulayan Temizel, Trakya'da, ağustos ayının sonu ile eylül ayının ilk haftasında hasat yapılacağını kaydetti.

Temizel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri çalıştay ile Türkiye'de buğdaya alternatif olarak kinoa ekimini yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Trakya'da Tarım Kredi Kooperatifi ile pilot bir uygulama yaptık. 2016-2017 yetiştiricilik sezonu boyunca Trakya'da çiftçiler Tarım Kredi Kooperatifinden tohumlarını temin etti. Tarım Kredi Kooperatifi ürünün alımlarını da gerçekleştiriyor. Daha sonra alınan ürünlerin satışı derneğimiz aracılığı ile kafe, restoran ve otellere yapılıyor. Üreticiler yetiştirdikten sonra 'kime satacağız' diye düşünmesin, hem derneğimiz hem de Tarım Kredi Kooperatifi satın alıyor."

Temizel, ayrıca dernek olarak kinoa konusunda Avrupa'daki birçok ülkeye danışmanlık hizmeti verdiklerini, İran ile Ortadoğu pazarına da girmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada