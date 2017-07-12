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NASA'NI GÜNEŞ YÜZEYİNDE FARK ETTİĞİ LEKE, DÜNYA'YA BÜYÜK ZARAR VEREBİLİR


NASA'nı Güneş Yüzeyinde Fark Ettiği Leke, Dünya'ya Büyük Zarar Verebilir
Tarih : 12 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Nasa'nı Güneş Yüzeyinde Fark Ettiği Leke, Dünya'ya Büyük Zarar Verebilir(8/10)4

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) gözlem evinde Güneş yüzeyinde korkutan bir leke fark edildi. Güneş üzerindeki lekenin, Dünya'nın 19 katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

"GENİŞ ÇAPTA BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR"

Lekenin geniş çapta bir güneş patlamasına neden olabileceği ve iletişim sistemlerine hasar verebileceği uyarısında bulunuldu.

"ATMOSFERE RADYOAKTİF PARTİKÜL SALABİLİR"

Patlamanın bir başka zararı da Dünya atmosferine radyoaktif partikül salınımı olacağı belirtildi.

"7 GÜN İÇİNDE ÇOK DAHA BÜYÜYECEK"

İlk olarak geçtiğimiz hafta fark edilen güneş lekesinin 7 gün içinde çok daha büyük bir kütleye ulaştığının da altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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