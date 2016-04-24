NASA (Amerika Birleşik Devletleri Uzay İdaresi), güneş enerjili üretim cihazlarına 67 milyon dolarlık yatırım yaptı. NASA, bunun için Aerojet Rocketdyne şirketi ile Solar Electric Propulsion (SEP – Güneş Elektriği İtici Kuvveti) anlaşma sağladı.



NASA, kamuoyu ile resmen paylaştığı açıklamaya göre, uydulardan güneş enerjisi üretimi projesine yaklaşık 70 milyon dolarlık yatırım yapacak. NASA'nın söz konusu projedeki iş ortağı ise 2013 yılında Sacramento ve California'da kurulan Aerojet Rocketdyne olacak.



Aerojet Rocketdyne kayda değer başarıları arasında bir Boeing X51 modelini ses hızının üstüne uyarlamak ve 2,200-kilonevton'lık AR1 roketini geliştirmek bulunuyor. Bu başarılar Amerika Birleşik Devletlerinde o kadar ses getirdi ki Aerojet RocketDyne, kısa süre önce ULA ve Blue Origin ikilisi tarafından 2 milyar dolar karşılığında satın alındı.



SEP adı verilen uzay araçları, uzun süreli ve uzun mesafeli çalışmalar için geliştirildi. SEP (Güneş Elektriği İtici Kuvveti birimleri, güneşe en yakın noktaya ulaşmak için iyonize itici motorlardan faydalanacak. Söz konusu iyon iticili motorlar, inanılmaz hızlara ulaşabilecek ve olabildiğince az, fosil yakıt ile yetinecek.



Amerika Birleşik Devletleri Uzay İdaresi'nin, bu teknoloji harikası projesi 2020 yılının ortasında, uzaya yollaması bekleniyor. Söz konusu, (SEP – Güneş Elektriği İtici Kuvveti) teknolojisi, daha önce de, bir astroide iniş yapıp, veri toplamak için kullanılmış ve muazzam başarılar elde etmişti.



Eğer bu tür çalışmalar devam ederse, dünyanın önümüzdeki yüzyıllarda kesinlikle fosil yakıta gereksinim duymayacağını öngörebiliriz.