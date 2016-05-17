NASA'DAN ÇILGIN PROJE!
NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), NIAC ile birlikte, bilim-kurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir teknolojiyi, hayata geçirmeyi hedefliyor.
NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), NIAC ile birlikte, bilim-kurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir teknolojiyi, hayata geçirmeyi hedefliyor.
Alien, Star Trek Into Darkness, Prometheus ve Interstellar'da rastladığımız bir “Uyku Çemberi” teknolojisi, NASA'nın ilgi alanına girdi. (NIAC – Innovative Advanced Concepts yani Yenilikçi Gelişmiş Konseptler) ile işbirliğine giren NASA, öncelikle Mars yolculukları için “Derin Uyku Çemberi” teknolojisini fiilen, hayata geçirmeyi planlıyor.
NASA, Derin Uyku Çemberinde, Güneş enerjisinden faydalanacak. Yani bu tür uyku üniteleri için gereken enerjinin yüzde 99'undan fazlasının, Güneş'ten elde edilmesi hedefleniyor.
Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi ve NIAC, kendi projelerini yürütse de, dahi bilim adamlarına da fırsat tanıyor. NASA, kendilerine bu konuda işe yarar veriler sağlayan kişilere, 500.000 dolar ödül vereceğini duyurdu. Ödül, önümüzdeki iki yıl içinde geçerli olacak. NIAC personeline de, 500.000'er bin dolarlık kaynak sağlanacak.
Çekirdek ekipte, şu isimler yer alıyor:
John Bradford, Mars Yolculuğu ve Transfer Alışkanlıkları Projesi – Atlanta Uzay Çalışmaları Enstitüsü
Philip Lubin, Yıldızlar Arası Yolculuk ve Enerji Koruma Teorisi- Kaliforniya Üniversitesi
William Emblom – Uzay Uçuşu Dinamikleri Projesi – Daytona Beach Üniversitesi
David Kirtley – Uzay Araçlarında Manyetik Kalkan Teoremi – Redmond, Washington
Joshua Rovey – Plasmonik Güç, Saha Testleri ve Uzay Araçları Güvenliği – Missouri Üniversitesi
Melville Ulmer – Yenilenebilir Enerji – Illinois Kuzey Batı Üniversitesi
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