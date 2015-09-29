

Associated Press'in haberine göre, Kızıl Gezegen'de sıcak aylarda görülen ancak yılın geri kalan bölümünde kaybolan siyah çizgilerin, periyodik olarak akan tuzlu suların sonucunda oluştuğu ortaya çıktı.







Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan NASA'nın Gezegen Bilimi Direktörü Jim Green, "Mars, geçmişte düşündüğümüzün aksine, kuru ve çorak bir gezegen değil... Mars'ta belli şartlarda, sıvı halde su bulundu" dedi.







Araştırmacıların analiz ettiği bilgiler, NASA'nın 2006'dan beri Mars yörüngesinde bulunan Mars Yörünge Kaşifi adlı uydusu tarafından aktarılmıştı.