

Aya ve Mars'a gitmek üzere plan yapan NASA, 2024'ten sonra tüm bütçesini bu çalışmalara ayırmak istiyor ve her yıl milyarlarca dolar masrafı bulunan ISS artık NASA'nın gözüne batmaya başlamış gibi görünüyor.



Daha önce bakımı çok pahallı olduğu için ABD'nin uzaya çıkmak için kullandığı tek yol olan uzay mekiği programını sonlandıran ve uzay çıkmak için Rusya'ya muhtaç kalan NASA bu kez de uzay istasyonuna acımayacakmış gibi görünüyor.



NASA'nın planları arasında, ISS'nin bulunduğu alçak dünya yörüngesini tamamen ticari operasyonların gerçekleştiği bir bölgeye çevirmek var. Böylece ISS'yi satın alan veya kiralayan şirketler gibi, başka özel şirketler de burada kendi uzay istasyonlarını kurabilecekler. ISS'yi satın almak isteyen özel şirketler çıkmazsa istasyonu tek parça halinde veya bölüm bölüm kiralama seçenekleri de masada. Özellikle ilaç endüstrisinin dev şirketlerinin yörüngede, yer çekimsiz ortamda yapılacak deneylere ihtiyaçları bulunuyor ve ilaç şirketlerinin ISS'i kiralama ihtimali yüksek görünüyor.