NASA Mars'a gitmek için planlar yapıyor olabilir ama insanoğlu'nun uzaydaki yaşam hakkında bilgisinin çok sınırlı olduğunu bilmek herkesi şaşırtabilir. Öyle ki NASA uzaydaki yer çekimsiz ortamda ateşin nasıl yakılabileceğini ve nasıl sonuçlar alınabileceğini henüz öğrenebilmiş değil.



NASA Mars'a gitmek için planlar yapıyor olabilir ama insanoğlu'nun uzaydaki yaşam hakkında bilgisinin çok sınırlı olduğunu bilmek herkesi şaşırtabilir. Öyle ki NASA uzaydaki yer çekimsiz ortamda ateşin nasıl yakılabileceğini ve nasıl sonuçlar alınabileceğini henüz öğrenebilmiş değil.







Yörüngede milyarlarca dolarlık uzay istasyonu işletiyor olmasına rağmen NASA'nın, uzayda hiçbir şekilde ateş yakılmasına izin vermiyor olmasının nedeni, kurumun bugüne kadar yer çekimsiz ortamda yeterince ateş yakma deneyi yapamamış olması…



Suyun yer çekimsiz ortamda damlalar halinde etrafa dağılması gibi alevlerin de ortamda kontrolsüz şekilde yayılarak yanıcı maddelere ulaşması riski bulunuyor ve bu nedenle ISS'te hiçbir şekilde ateş yakılmıyor. Çakmak kullanılmıyor.



NASA, uzayda ateş yakma deneylerinin ikinci aşamasını, ISS'e yük taşıyan Cygnus uzay gemisinin içinde gerçekleştirdi. Deneyin kontrolden çıkması halinde, uzay gemisinin istasyondan ayrılarak uzay boşluğuna gönderilmesi planlanıyordu. Böylece istasyonun tehlikeye girmesi önlenecekti.



Geminin içinde dokuz farklı materyalin yanma deneyleri yapıldı ve yer çekimsiz ortamda bu materyallerin atşe nasıl tepki verdikleri tespit edildi.



Saffire-2 ismi verilen deneyde, özellikle, ISS içinde bulunan materyallerin yanma denemeleri yapıldı. Bunların arasında, ISS pencerelerinde kullanılan pleksiglas ve dört farklı silikon materyal de yer alıyordu.



NASA bilim insanları henüz sonuçların analizini tamamlamış değil ancak deneyin videoları dünyaya gönderilmiş durumda. Sonuçların ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Bakalım, bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi, gelecekte uzaya çıkanlar uzay gemilerinin için rahatlıkla puro ve sigara yakabilecekler mi, yoksa bu fanteziler sadece filmlerde mi kalacak?



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