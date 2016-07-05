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NASA Türkiye'deki uzay kampı'na gelmiyor

NASA TÜRKİYE'DEKİ UZAY KAMPI'NA GELMİYOR

2000 yılından beri ülkemizde düzenlenmekte olan Ege Serbest Bölgesi Uzay Kampı'na NASA bu yıl katılmayacağını açıkladı.

Tarih : 05 Temmuz 2016, 21:29
Puan Ver : Nasa Türkiye'deki Uzay Kampı'na Gelmiyor(9/10)9


16 yıldır düzenli olarak yapılan Uzay Kampı'na önceleri katılan NASA bu yıl güvenlik gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı. Ek olarak NASA Türkiye'de düzenlenen diğer etkinliklere de bu yıl katılmayacak.



Dünya'nın uzay konusundaki en başarılı kurumu olarak nitelendirebileceğimiz Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, genç bilim insanlarının ve öğrencilerin kozmonatlar ve astronotlar gibi çok deneyimli insanlardan bilgi aldıkları ve tanışma fırsatı yakaladığı bu etkinliğe ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle katılmayacağını ve İzmir'e gelecek olan astronot Sunita L. Williams'ın gelmeyeceğini açıkladı.








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